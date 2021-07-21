Москва, 21 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. РПЦ призывает российские власти вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования — по примеру Германии. Об этом говорится в документе, принятом по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованном пресс-службой Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

Ondřej P. Vaněček Жертва аборта

«Участники съезда призывают органы государственной власти России вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС — в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию», — говорится в тексте заявления.

В РПЦ также предложили закрепить на федеральном уровне обязательную консультацию для женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником, а также обязательные УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода.

Также в рамках федерального законодательства церковь просит «запретить врачам и медработникам по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт».