Душанбе, 21 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Таджикистана пока не выявило ни одного случая заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом 21 июля сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Отчёты лабораторий о результатах анализов населения ежедневно поступают в минздрав, и индийского штамма не выявлено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Навруз Джафаров сказал, что в случае выявления штамма «дельта» соответствующее сообщение появится на сайте минздрава.

Отметим, по итогам 20 июля 2021 года в Таджикистане выявили 51 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике выявили 14,2 тыс. случаев.