Томск, 21 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Пилот экстренно севшего в Томской области самолёта Ан-28 Анатолий Прытков заявил, что грунт болотистой местности помог избежать катастрофы.

Марина Круглякова ИА REGNUM Ан-28

«В процессе посадки сибирская болотистая местность сыграла как аэрофинишёр. Мягкий грунт сработал как подушка безопасности в автомобиле. Самолёт упёрся в мягкий грунт, опрокинулся, и все зависли на ремнях», — цитирует его «Интерфакс»

Он также добавил, что 60—70% пассажиров воздушного судна эвакуировались через моё место. После один из пассажиров и бортмеханик сумели открыть основной люк, и остальные пассажиры покинули самолёт через него.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля пассажирский Ан-28 жёстко приземлился в Бакчарском районе Томской области после отказа обоих двигателей. На борту находились 18 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Два человека, госпитализированные после жёсткой посадки самолёта Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы.