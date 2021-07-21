Каир, , 15:08 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил в Россию делегацию военных. Об этом 21 июля сообщил глава управления морально-психологической подготовки ЛНА Халед аль-Махджуб.

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он уточнил, что возглавил делегацию генерал-лейтенант Хейри ат-Тамими.

«Главнокомандующий армией фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар направляет в Российскую Федерацию военную делегацию под руководством главы своего бюро и члена комитета «5+5» генерал-лейтенанта Хейри ат-Тамими», — цитирует ТАСС сообщение аль-Махджуба.

Других подробностей и деталей поездки не сообщается.

Читайте также: Глава минобороны Турции назвал Хафтара «проблемой» для Ливии

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии долгое время продолжалась внутренняя война между двумя противоборствующим сторонами — парламентом, избранным народом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром, и Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, сформированное при участии стран Евросоюза и ООН.

В октябре 2020 года враждующие стороны подписали соглашение о введении режима прекращения огня. В декабре 2021 года в Ливии планируется провести президентские и парламентские выборы.