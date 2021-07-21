Пермь, 21 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Пермском крае за отчётные сутки выявили ещё 413 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Kurganobl.ru Коронавирус

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Из них 76 проходят лечение в больницах. Ещё 337 находятся дома и лечатся амбулаторно.

С начала пандемии общее число выявленных заразившихся коронавирусом достигло 68 725. 2524 человека находятся в больницах. Выздоровели 60 756.