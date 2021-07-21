Севастополь, 21 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в Севастополе в связи с сильным дождем, грозой и ветром объявило 21 июля Главное управление МЧС РФ по городу.

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«Утром, днем 22 июля 2021 года по г. Севастополю ожидается очень сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим может произойти возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера и происшествий.

Уточняется, что последние могут быть связаны с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, населенных пунктов, размывом дорог, подмывом опор мостов, опор ЛЭП и нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем; с нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения и выходом из строя объектов жизнеобеспечения; а также с затруднением в работе всех видов транспорта, перекрытием автомобильных и железных дорог и повреждением объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Ростовской области предупредили о резкой смене погодных условий, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.