Лондон, 21 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Ливерпульский порт исключён из списка Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти Великобритании разочарованы этим решением, сообщает 21 июля PA Media.

(сс) RGY23 Флаг Великобритании

По словам представителя британского правительства, в Лондоне по-прежнему верят в то, что Ливерпуль достоин статуса объекта всемирного наследия. Ливерпульские доки и город в целом сыграли значительную роль в истории, и исключение их из списка «чрезвычайно» разочаровало власти страны.

По мнению главы торговой палаты Ливерпуля Поля Шерпо, решение стало «ударом по касательной». Власти города, подчеркнул он, твердо намерены добиться экономического процветания для жителей.

Заседание Комитета всемирного наследия Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) состоялось в китайском Фучжоу в режиме онлайн. Исключение Ливерпуля из списка объектов всемирного наследия поддержали 13 делегатов комитета, это решение обусловлено переустройством порта.

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