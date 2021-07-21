Камышинский район, Волгоградская область, 21 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Подозреваемых в краже нефти из магистрального нефтепровода задержали полицейские в Камышинском районе Волгоградской области. Топливо перевозили в скрытой цистерне, замаскированной под зерновоз, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Хищение нефти

В незаконной врезке в магистральный нефтепровод подозревают двух жителей Камышинского района в возрасте 29 и 43 лет, они задержаны в момент хищения 12 тонн нефти. В 11 км от места врезки обнаружено место хранения похищенного углеводородного сырья — в землю была закопана металлическая цистерна, объём которой устанавливается. Злоумышленники перевозили топливо в грузовом автомобиле, замаскированном под зерновоз.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.