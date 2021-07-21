Астана, 21 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики поддержать фермеров и сельское население, пострадавших от засухи. Об этом на своей странице в Instagram написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

21 июля глава государства провел телефонные переговоры с акимами Мангистауской и Кызыл-Ординской областей Серикбаем Трумовым и Гульшарой Абдыкаликовой. Собеседники обсудили санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах.

В разговоре с Трумовым Токаев поручил ускорить темпы вакцинации, а также принять меры по предотвращению трудовых споров на производстве и нефтесервисных предприятиях.

Напомним, в Аральском районе Кызыл-Ординской области Казахстана 12 июля объявлена чрезвычайная ситуация. Из резерва правительства и областного бюджета выделены средства на субсидирование кормов, а также на проведение очистки каналов и бурения скважин.