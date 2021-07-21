Нальчик, 21 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 75 жителей региона. Столько же было выявлено сутками ранее, сообщили 21 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике выявлено за все время пандемии 26 159 носителей коронавируса. Из них сумели справиться с болезнью 24 330 пациентов, в том числе 31 человек — за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 564 жителя Кабардино-Балкарии. За прошедшие сутки было зафиксировано четыре смерти от осложнений после COVID-19.

В настоящее время в ковидных госпиталях региона находятся 592 пациента, в том числе с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом. В тяжелом состоянии остаются 85 человек.