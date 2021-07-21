Москва, , 14:59 — REGNUM Украине не стоит ожидать увеличение объемов транзита российского газа в качестве компенсации за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом 21 июля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

Не следует Украине рассчитывать и на том, что ей на безвозмездной основе будут переданы значительные суммы денег без каких-либо условий, убежден эксперт.

«Украине предлагают не наращивать газ из России. Даже не идет речь о модернизации труб. Речь идет о том, чтобы Украина подключалась к экологической, чистой экономике, которую хотят выстроить в Евросоюзе в течение 30 лет, но в планы Украины это не входит», — сказал Рар.

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