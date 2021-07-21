Прага, 21 июля 2021, 14:58 — REGNUM Верхняя палата парламента Чехии — Сенат — утвердил закрепление в конституции права граждан на вооружённую защиту. Об этом сообщает 21 июля телеканал CNN Prima NEWS.
Процесс утверждения этой нормы завершён, так как нижняя палата парламента, Палата депутатов, 18 июня проголосовала за её включение в основной закон. Президент Чехии не может наложить вето на поправки, принятые парламентом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов предложила закрепить в конституции право чешских граждан на защиту себя и других людей «даже с оружием». Соответствующую петицию в адрес властей подписали 102 тыс. человек.
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