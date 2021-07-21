Прага, 21 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Чехии — Сенат — утвердил закрепление в конституции права граждан на вооружённую защиту. Об этом сообщает 21 июля телеканал CNN Prima NEWS.

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Процесс утверждения этой нормы завершён, так как нижняя палата парламента, Палата депутатов, 18 июня проголосовала за её включение в основной закон. Президент Чехии не может наложить вето на поправки, принятые парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов предложила закрепить в конституции право чешских граждан на защиту себя и других людей «даже с оружием». Соответствующую петицию в адрес властей подписали 102 тыс. человек.

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