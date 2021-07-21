Москва, 21 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Мировые цены на кофе через некоторое время пойдут вниз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Couleur Кофе

«Кофе — это биржевой международный товар, его производится достаточно много по всему миру, и его цены не смогут долго держаться на высоком уровне, — сказал Зубец. — Нас ожидает определенный подъем цен на кофе с последующим спуском вниз. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы кофе закрепилось на высоких уровнях и мы платили бы в два раза больше за чашку. Скорее всего, через некоторое время цены пойдут вниз. В том числе и в России. У нас ведь нет монопольного поставщика кофе на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец рассказал, как изменились мировые цены на кофе.