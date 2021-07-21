Калуга, 21 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проведет сегодня, 21 июля, в 19:00 прямой эфир на региональной ТРК «Ника-ТВ». «За последнее время произошло много важных событий для региона и его жителей. Обсудим, — пишет Шапша, анонсируя прямой эфир, в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. — Обязательно поговорим о том, что волнует калужан в данный момент. Во время эфира можно будет задавать вопросы».

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор дважды пообщается с жителями региона в прямом эфире

Кроме того, глава региона пообещал провести еще один прямой эфир специально для пользователей соцсетей. Он назначен на 27 июля 19:00.