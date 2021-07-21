Москва, 21 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Годовой рост цен на кофе в мире составил около 24%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Натуральный кофе

«В настоящее время рынки кофе падают. По данным на 20 июля, наблюдалось падение цен. С другой стороны, если мы возьмем годовой рост цен, то он составил 24%. Кофе росло и росло достаточно быстро, — сказал Зубец. — Рост начался в ноябре 2020 года. Вполне возможно, что это связано с какими-то погодными условиями в Бразилии и Вьетнаме. Максимума кофе достигло в начале июня 2021 года. На этом уровне цены кофе зафиксировались и на сегодняшний день. Если эта тенденция будет продолжаться, то, скорее всего, цены на кофе расти не будут. То есть мы достигли некоторого максимума роста цен на кофе, и с этого максимума они пойдут вниз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно некоторым прогнозам, до конца 2021 года жители РФ могут столкнуться с примерно 10-процентным ростом цен на чай и кофе.