Тверь, 21 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Первые два резидента инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» определены в Тверской области. Решение было одобрено на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья, которое 21 июля провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Первыми резидентами парка стали компании «Фодеско-МАК» и «Герс Технолоджи». Cоглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов между правительством Тверской области и компаниями были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2021.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поставил перед регионами задачу предложить понятный, исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства. Наша задача, как региональной власти, обеспечить данные процессы в максимально короткие сроки», — отметил на заседании совета Игорь Руденя.

Компания «Фодеско-МАК» специализируется на изготовлении спецприспособлений для станков и оборудования. В «Боровлево-3» она намерена возвести высокотехнологичный завод по выпуску комплектующих для пресс-форм и штампов. Основными рынками сбыта продукции станут Россия, страны Европейского союза и СНГ, завод должен заработать уже в 2022 году.

«Инновационно-промышленный парк «Боровлево-3» позволит нам существенно расширить территории производства. Мы планируем построить порядка 3,5 тысяч квадратных метров цехов, а в дальнейшем расширим территорию до 5 тысяч. С вводом новой площадки в эксплуатацию мы увеличим экспорт до 60−70%, потому что потребность в нашей продукции очень большая», — прокомментировал генеральный директор ЗАО «Фодеско-МАК» Денис Панченко.

«Герс Технолоджи» в ходит в число передовых российских компаний в нефтегазовой отрасли, на площадке «Боровлёво» планируется построить центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2021 ООО «Герс Технолоджи» подписала соглашение с АНО «Центр «Арктические инициативы» о закупке у компании до 2031 года телеметрического оборудования для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на общую сумму 19,3 млрд рублей.

«Речь идет об освоении трудноизвлекаемых углеводородах. Тверское оборудование будет использоваться в Арктике, в морском бурении, на уровне шельфа. Потребность в данном оборудовании в России и во всем мире очень велика, без него невозможно работать при современных требованиях к бурению нефтяных и газовых скважин», — рассказал учредитель группы компаний «ГЕРС» Владимир Денисов.

Резиденты парка будут иметь возможность пользоваться мерами государственной поддержки, в том числе — это освобождение от налога на имущество, возможность снижения налога на прибыль. Инфраструктура парка будет обеспечена, в том числе, за счёт средств, которые были сэкономлены на реструктуризации кредитов областного бюджета.

Также на заседании Совета было одобрено включение проекта предприятия «БиоПласт» в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Он предусматривает строительство в Конаковском районе производственного комплекса по выпуску химстойких стеклопластиковых изделий. В рамках реализации проекта предполагается создание около 30 новых рабочих мест. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство производственного комплекса, предполагается, что он будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

«Благодаря включению нашего проекта в перечень приоритетных, мы сможем расширить производственные мощности, увеличить количество рабочих мест, объем выпускаемой продукции. Мы работаем в области экологии, и наш рынок развивается. Тверская область — это активно развивающийся регион, практически все крупные предприятия оснащены очистными сооружениями, а муниципалитеты участвуют в реализации национального проекта «Экология» по модернизации очистных сооружений», — отметил генеральный директор ООО «БиоПласт» Сергей Абраменко.