В Тверской области определили первых резидентов парка «Боровлёво-3»
Тверь, 21 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Первые два резидента инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» определены в Тверской области. Решение было одобрено на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья, которое 21 июля провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Первыми резидентами парка стали компании «Фодеско-МАК» и «Герс Технолоджи». Cоглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов между правительством Тверской области и компаниями были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2021.
«Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поставил перед регионами задачу предложить понятный, исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства. Наша задача, как региональной власти, обеспечить данные процессы в максимально короткие сроки», — отметил на заседании совета Игорь Руденя.
Компания «Фодеско-МАК» специализируется на изготовлении спецприспособлений для станков и оборудования. В «Боровлево-3» она намерена возвести высокотехнологичный завод по выпуску комплектующих для пресс-форм и штампов. Основными рынками сбыта продукции станут Россия, страны Европейского союза и СНГ, завод должен заработать уже в 2022 году.
«Инновационно-промышленный парк «Боровлево-3» позволит нам существенно расширить территории производства. Мы планируем построить порядка 3,5 тысяч квадратных метров цехов, а в дальнейшем расширим территорию до 5 тысяч. С вводом новой площадки в эксплуатацию мы увеличим экспорт до 60−70%, потому что потребность в нашей продукции очень большая», — прокомментировал генеральный директор ЗАО «Фодеско-МАК» Денис Панченко.
«Герс Технолоджи» в ходит в число передовых российских компаний в нефтегазовой отрасли, на площадке «Боровлёво» планируется построить центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест.
Кроме того, в рамках ПМЭФ-2021 ООО «Герс Технолоджи» подписала соглашение с АНО «Центр «Арктические инициативы» о закупке у компании до 2031 года телеметрического оборудования для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на общую сумму 19,3 млрд рублей.
«Речь идет об освоении трудноизвлекаемых углеводородах. Тверское оборудование будет использоваться в Арктике, в морском бурении, на уровне шельфа. Потребность в данном оборудовании в России и во всем мире очень велика, без него невозможно работать при современных требованиях к бурению нефтяных и газовых скважин», — рассказал учредитель группы компаний «ГЕРС» Владимир Денисов.
Резиденты парка будут иметь возможность пользоваться мерами государственной поддержки, в том числе — это освобождение от налога на имущество, возможность снижения налога на прибыль. Инфраструктура парка будет обеспечена, в том числе, за счёт средств, которые были сэкономлены на реструктуризации кредитов областного бюджета.
Также на заседании Совета было одобрено включение проекта предприятия «БиоПласт» в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Он предусматривает строительство в Конаковском районе производственного комплекса по выпуску химстойких стеклопластиковых изделий. В рамках реализации проекта предполагается создание около 30 новых рабочих мест. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство производственного комплекса, предполагается, что он будет введен в эксплуатацию в 2022 году.
«Благодаря включению нашего проекта в перечень приоритетных, мы сможем расширить производственные мощности, увеличить количество рабочих мест, объем выпускаемой продукции. Мы работаем в области экологии, и наш рынок развивается. Тверская область — это активно развивающийся регион, практически все крупные предприятия оснащены очистными сооружениями, а муниципалитеты участвуют в реализации национального проекта «Экология» по модернизации очистных сооружений», — отметил генеральный директор ООО «БиоПласт» Сергей Абраменко.