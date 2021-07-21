Казань, 21 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Татарию доставили очередную партию трех российских вакцин от новой коронавирусной инфекции, сообщает республиканский минздрав.

Zdrav.nso.ru Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

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«19 июля пришла партия вакцин. Поступили «Спутник V»,"ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — цитирует ведомство «Татар-информ».

Известно, что «Спутника V» поступило 57 тыс. доз, о количестве двух других препаратов не сообщается.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в казанских торговых центрах «Южный» и «Мега» закончились антиковидные вакцины.

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