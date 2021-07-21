Псков, 21 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Псковская область получит более 166 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили 21 июля в пресс-службе администрации Псковской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

Как уточнили в обладминистрации, такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19.

«Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей», — говорится в сообщении.