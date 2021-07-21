Черкесск, 21 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка в Республиканской детской больнице. Инцидент случился еще в апреле 2019 года, тем не менее, спустя два года после трагедии следователи решили установить истинную причину гибели девочки, сообщили 21 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом профессиональных обязанностей». Кто в ходит в круг фигурантов дела, в СР не уточнили.

Из обстоятельств гибели ребенка известно, что малолетнюю девочку доставили в больницу 1 апреля 2019 года, а спустя трое суток она скончалась в отделении анестезиологии и реанимации. Расследование дела продолжается.

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