Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» примет участие в военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

ВМФ России Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка», накануне крейсер успешно завершил межфлотский переход из Северодвинска (Архангельская область).

Вместе с крейсером в парадном строю пройдут подлодки «Орел» и «Вепрь», большой противолодочный корабль «Адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай».

Справка:

Ракетный крейсердальней морской и океанской зоны «Маршал Устинов», второй корабль проекта 1164 «Атлант», находится в составе флота с 1986 года. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет П-500 «Базальт», способных нести ядерные боеголовки. В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» — на Черноморском флоте, «Варяг» — на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» — на Северном.