Ferrari SF90 Stradale побил рекорд скорости на трассе Индианаполис
Индианаполис, США, 21 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano побил рекорд скорости на трассе Индианаполис Мотор Спидвей. Об этом сообщается на канале Ferrari в YouTube.
Отмечается, что Ferrari SF90 Stradale является самой производительной моделью, получившей разрешение на езду по дорогам общего пользования, в мире.
Суперкар проехал круг, расстояние которого составляет 3,925 км, всего за 1: 29,625 минуты. При этом максимальная скорость модели составляла 280,9 км/ч.
Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano установила рекорд 15 июля во время мирового заезда Ferrari Racing Days. Принимавшая участие в мероприятии версия SF90 Stradale в отличии от стандартной модели получила ряд улучшений, к которым относятся некоторые детали из углеволокна, титановую выхлопную систему и амортизаторы Multimatic.
Ранее компания Ferrari в Италии проводила испытания гиперкара нового поколения с платформой LaFerraris.
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