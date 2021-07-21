Киев, , 14:49 — REGNUM Ответом со стороны Украины на те вызовы, о которых говорится в статье президента России Владимира Путина, должна быть не беспочвенная критика, которая звучит сейчас из уст украинских политиков и экспертов, а политические процессы, которые помогли бы построить на Украине не моноэтническое, а правовое государство и поднять экономику.

Владимир Путин и Виктор Медведчук Kremlin.ru

Об этом 21 июля заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», сообщает пресс-служба политической силы.

Медведчук подчеркнул, что именно граждане Украины, должны запустить политический процесс строительства правового государства.

«При этом это должен быть именно отечественный внутренний процесс, с политическими дискуссиями, широким спектром мнений. Украинцы должны стать субъектами в формировании своих прав и свобод и перестать быть подопытными кроликами для иностранных советников», — подчеркнул депутат.

Также, по мнению парламентария, необходимо предотвратить поглощение Украины другими странами, а это невозможно с нынешними примитивными подходами к политике, экономике и управлению.

«Все нужно менять — ставить на профессиональные рельсы. И никакая помощь со стороны нам не поможет, поскольку надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны. Найдем свое место в современной истории — будет государство Украина, заиграемся в популизм, пойдем по легкой, но неверной дороге — погубим свое государство», — констатировал Медведчук.

Кроме того, оппозиционный политик уверен, что без эффективного управления экономикой ситуация в стране не сдвинется с мертвой точки.

«Сколько бы флагов мы не вывешивали, сколько бы не пели гимнов, быть или не быть Украине — решает экономика… Мы должны запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско — в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране», — резюмировал глава политсовета ОПЗЖ.

Напомним, что 12 июля президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой обсудил острые вопросы истории и особенности нынешней политической ситуации на Украине. Материал был опубликован как на русском, так и на украинском языке.