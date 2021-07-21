Москва, 21 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день идея о приватизации российских лесов не является своевременной и разумной. Об этом 21 июля заявили в пресс-службе Рослесхоза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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В федеральном агентстве лесного хозяйства считают «введение частной собственности на лес в современных реалиях нецелесообразным».

«Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда, — подчеркнули в Рослесхозе. — Новейшая история России подтверждает существование риска возможных нарушений и неправомерного отчуждения национального достояния».

В ведомстве указали на необходимость достичь единого понимания того, насколько эффективно это сможет помочь проблемам лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. По мнению Рослесхоза, приватизировать лес для его интенсивного выращивания нет необходимости.

Не видит необходимости в приватизации лесов и главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. Он считает, что предложения о приватизации лесов являются последовательной позицией крупных лесозаготовителей, которая напрямую не связана с заявленными целями по развитию лесного хозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК глава RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2−3% от лесной территории России. В таких климатических зонах наибольшего благоприятствования он предложил внедрить модель интенсивного лесопользования с правом собственности.