Варшава, 21 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Руководству Евросоюза необходимо соблюдать все договоры и правовые нормы Сообщества. Об этом 21 июля сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша, как и другие страны-члены ЕС, высказывается за необходимость соблюдения положений европейских договоров», — говорится в сообщении.

Польский чиновник также обращает внимание, что положения договоров о Евросоюзе четко определяют, какие полномочия передаются Евросоюзу, а какие остаются исключительными полномочиями стран-членов, но в Брюсселе, по мнению Мюллера, об этом «часто стали забывать».

Данные высказывания Мюллер написал в контексте обсуждения решения Суда ЕС, который принял постановление, что в судебной системе Польши не соблюден принцип верховенства права и независимости судей. В Варшаве это опровергли и заявили, что устройство судебной системы является делом отдельных стран-членов ЕС, а не общеевропейских органов и инстанций.

«Действующее в Польше законодательство, касающееся судебной системы, аналогично тем, которые существуют в других странах Европейского Союза. Но проблемы видят только в Польше. Варшава будет вести с Еврокомиссией диалог, чтобы развеять все сомнения относительно верховенства закона в нашей национальной судебной системе», — заключается в сообщении.