Москва, 21 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Украина совершила ошибку, попытавшись устраивать интриги и стравливать между собой страны Запада, чтобы добиться санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом 21 июля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Nord Stream 2. Paul Langrock Северный поток — 2

«Это хороший исторический, дипломатический урок, который предоставили Украине. Не надо было интригами заниматься, пытаться разыграть Польшу с Германией, Германию против США наставлять и наоборот. И сейчас украинское руководство пытается настроить конгресс США против Президента Джо Байдена по вопросу «Северного потока — 2», — сказал Рар.

Эти интриги привели к тому, что отношение к Украине со стороны Запада стало хуже и разговаривать с ней стаи жестче, отметил эксперт.