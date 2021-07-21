Минск, , 14:42 — REGNUM Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии больше не содержит запись о ЗАО «Евробанк». В соответствии с постановлением правления Нацбанка Белоруссии № 208 от 20 июля субъект хозяйствования исключён из регистра.

«Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО «Евробанк» 13 августа 2015 г.», — сообщила 21 июля Нацбанк Белоруссии.

Банк был зарегистрирован 9 сентября 2009 г. и действовал на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности без права привлечения на счета и во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц.

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