Уфа, 21 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после травмирования девочки в результате падения на нее кровли торгового центра в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Цитата из канала газеты «Вечорка» В Чите ветром разрушило крышу

Сообщается, что вечером 20 июля текущего года в селе Бижбуляк на улице Победы во время сильных порывов ветра сорвало кровлю со здания торгового центра. Кровля упала на 14-летнюю девочку, которая проходила мимо. В результате ребенок получил различные телесные повреждения. Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии срочно доставили в медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требования безопасности. Расследование дела продолжается.

«В ходе расследования лицам, ответственным за ремонт, содержание и эксплуатацию торгового центра, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за сильного ветра сорвало крышу на площади 20 кв. метров с частного гаража в н. п. Кенгер-Менеуз. К счастью здесь никто не погиб и не пострадал.