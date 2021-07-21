Майкоп, 21 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан» реализуется на территории Республики Адыгея с февраля 2021 года. Какие меры предусмотрены для поддержки этой категории бизнеса, рассказал исполнительный директор Фонда поддержки предпринимательства РА Азамат Коблев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 21 июля.

Фото Алексея Гусева Исполнительный директор Фонда поддержки предпринимательства РА Азамат Коблев

К самозанятым относятся физические лица, работающие на себя и применяющие налог на профессиональный доход. Самозанятый гражданин теперь может официально подтверждать свои доходы от ведения бизнеса, например, для того, чтобы получить кредит. При этом налоговый спецрежим подразумевает отсутствие работодателя у самозанятого, а сумма его дохода не превышает 2,4 млн руб. в год. Ставки НПД установлена в размере 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% от доходов, полученных от организаций и ИП. Налог к уплате будет меньше — для всех плательщиков предусмотрен небольшой вычет. Чтобы перейти на НПД, физлицам не надо регистрироваться как ИП. Достаточно встать на учёт через приложение «Мой налог» и, получая деньги, оформлять в нём чеки и передавать их клиентам. Налог за месяц рассчитает инспекция.

В числе основных мер поддержки самозанятых граждан в регионе реализуется предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями, осуществляемое фондом на постоянной основе. Самозанятые с февраля 2021 года могут получить микрозаём сроком до 36 месяцев в сумме до 500 тыс. руб. Фондом поддержки предпринимательства снижена процентная ставка — с 1 июля 2021 года самозанятым гражданам предоставляется льготный микрозаём, процентная ставка по которому при наличии залогового обеспечения составляет не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, минус 2,5%. В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 5,5% годовых, следовательно, процентная ставка по данному виду микрозайма будет составлять 3%.

Ещё одна мера поддержки — самозанятые могут получить микрозаймы в сумме до 100 тыс. руб. без обеспечения залогом или поручительством при подтверждении самозанятым своего или иного вида дохода под ключевую ставку Банка России минус 2,5%. Также для всех видов субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляются микрозаймы в сумме до 1 млн руб. при наличии залогового обеспечения установить процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России минус 2,5%.

«Среди всех самозанятых 60% — мужчины, 40% — женщины. Топ женских профессий — мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ мужских профессий — сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик», — отметили в Фонде поддержки предпринимательства РА.