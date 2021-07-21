Черкесск, 21 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело об участии в террористической деятельности против 30-летней женщины. Являясь уроженкой станицы Сторожевая, она выехала в Сирию и работает там врачом, оказывая помощь боевикам из запрещенной в России терриристической орагнизации.

Freedom House Боевики

Как установлено, жительница станицы в Зеленчукском районе в августе 2016 года вылетела в Турцию, а оттуда перебралась в Сирию. С тех пор она в течение почти пяти лет, «разделяя религиозно-экстремистскую идеологию», помогает в лечении раненых членов НВФ в госпитале города Ракка.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, за которое уроженке Карачаево-Черкесии грозит до 20 лет лишения свободы.

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