Ташкент, 21 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования таджикскому коллеге Эмомали Рахмону в связи со смертью его сестры Курбонби Рахмоновой, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

На сайте президента Таджикистана сообщили, что 20 июля на 65-м году жизни скончалась сестра таджикского лидера. Причина смерти не сообщается.

«Правительство Республики Таджикистан в эти трудные минуты выражает глубокое соболезнование брату покойной», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Таджикистана сообщили, что Курбонби Рахмонова скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.