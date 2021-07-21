Томск, 21 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Два человека, госпитализированные после жёсткой посадки самолёта Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы. Это пилот и 17-летняя пассажирка, сообщает 21 июля пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Artem Katranzhi Самолет Ан-28

После аварии в Томскую областную клиническую больницу доставили пилота Анатолия Прыткова, получившего перелом ноги. Сюда же поместили пассажирку с подозрением на сотрясение мозга. Остальным пассажирам госпитализация не потребовалась.

Прыткову 17 июля сделали операцию, он снова сможет летать через 2,5 месяца. Девушке рекомендовали понаблюдаться у невролога.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля пассажирский Ан-28 жёстко приземлился в Бакчарском районе Томской области после отказа обоих двигателей. На борту находились 18 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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