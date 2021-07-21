Балаково, Саратовская область, 21 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Житель города Балаково обратился в полицию с заявлением по факту мошеннических действий в отношении него, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

По словам потерпевшего, с 26 июня по 15 июля по телефону с ним общался неизвестный, который представился адвокатом. Мужчина пообещал 63-летнему горожанину крупную компенсацию за приобретенные ранее лекарства. Оказалось, чтобы получить выплату, необходимо оплатить оформление договора, страховку и так далее. В предвкушении огромных выплат пострадавший под руководством злоумышленника перевел на указанный счет 593 тыс. рублей.

Когда деньги закончились, пенсионер обнаружил, что обещанные компенсации так и не поступили. Связь со лже-юристом оборвалась. Только после этого мужчина обратился в полицию.

В настоящее время организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Удалось установить, что злоумышленник звонил с абонентского номера, зарегистрированного в Москве.

ИА REGNUM ранее сообщало, житель Энгельсского района получил предложение заработать. Незнакомец позвонил по телефону и представился сотрудником интернет-платформы. Затем злоумышленник посоветовал инвестировать деньги в ценные бумаги, пообещав неплохую прибыль. Мужчина на покупку акций разных фирм в течение месяца перевел на неизвестные счета 388 тыс. рублей. В итоге у пострадавшего не осталось ни сбережений, ни прибыли.

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