Вашингтон, 21 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС) для перемещения к другому шлюзу на МКС, следует из трансляции на сайте NASA.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Crew Dragon должен освободить место для пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который прибудет на МКС в конце месяца.

Операцию по перестыковке осуществляют астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 возвратился на Землю — было совершено успешное приводнение в Атлантическом океане.

На борту корабля находились четыре астронавта — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.