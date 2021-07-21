Петрозаводск, 21 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Республике Карелия продолжает то снижаться, то увеличиваться суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки подтверждено 193 новых случая заражения, что на четыре случая меньше, чем днем ранее, но на десять случаев больше, чем выявлялось в конце прошлой недели. Об этом 21 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Личная страница в «ВК» министра Карелии Михаила Охлопкова. Республиканская инфекционная больница Карелии

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Как отметили в штабе, из 193 новых заражённых 191 человек не был привит от коронавируса. У восьми новых носителей состояние медики оценивают как тяжелое, у еще одного состояние крайне тяжелое, он подключен к ИВЛ.

Всего в Карелии на сегодня подтверждено 54 272 случая заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5258 ребенка. Выздоровели 50 596 человек, в том числе 4757 детей. Скончались от COVID-19 в республике 692 человека, из них три летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,27%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 731 пациент, из них 57 — в тяжелом состоянии. Восемь человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе двое на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки снизилась с 20,4% до 17,8%.