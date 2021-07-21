Ярославль, 21 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославской области свекла подорожала за июнь в два раза. Об этом сообщает Ярославльстат.

Свекла

«На рынке продовольственных товаров отмечен взрывной рост цен на овощи нового урожая, которые поступают к нам в продажу в основном по импорту. Так, свекла подорожала за месяц в 2 раза, а цены на нее сложились в диапазоне от 98 до 200 рублей за кг., рост цен на морковь составил за месяц 55.3 процента, а разброс цен на нее составил от 33 до 175 рублей за кг. Капуста и картофель на рынке области то же были представлены в основном «молодыми» сортами, а индекс цен по ним составил 40.5 и 16.9 процента соответственно», — сообщили в Ярославльстате.

На 3 — 6,4% подорожали консервы овощные, майонез, печень говяжья, консервы рыбные и маргарин.

Одновременно значительное подешевели огурцы (-20%), помидоры (-15.2%), яйца (-10%), фрукты и цитрусовые, зелень свежая, масло сливочное и подсолнечное.

В июне сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,9 процента, в том числе на продовольственные товары — 100,7, непродовольственные — 100,9, платные услуги населению — 101,1 процента.