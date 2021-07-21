Бишкек, 21 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил кабинету министров усилить комплекс мероприятий по предупреждению стихийных бедствий в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 21 июля.

Gov.kg Садыр Жапаров

Причиной тому послужил сход селевых потоков на юге республики, в результате которых пострадало несколько сёл в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

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Жапаров отметил, что в связи с возрастанием вероятности возникновения различных природных катаклизмов — селей, оползней и подтоплений сотрудники госорганов и служб должны быть переведены в режим повышенной готовности.

«На постоянной основе необходимо проводить регулярный мониторинг и контроль потенциально опасных участков, подверженных селевым и другим склоновым процессам для обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан страны, а также сохранности их имущества», — подчеркнул он.

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