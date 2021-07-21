Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 21 июля губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с представителями Госкорпорации «Росатом» и генеральным директором АО «Институт «Оргэнергострой». Речь шла о перспективах реализации проекта по созданию в городе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На встрече

Основная цель ИНТЦ — активизация разработки и коммерциализации прикладных ядерных технологий, реализации инновационных проектов мирового уровня, направленных на создание биомедицинских, цифровых, роботизированных систем, проведения исследований и разработок в области производства ядерных фармацевтических препаратов. Одно из преимуществ инновационного научно-технологического центра — партнерство с Госкорпорацией «Росатом», которая планирует реализацию на площадке ИНТЦ ряда своих проектов. Реализация проекта ИНТЦ окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие всей области, позволит создать на территории ИНТЦ не менее тысячи рабочих мест и сделать Обнинск одним из наиболее привлекательных научных городов. В рамках встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области, Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли и акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой». Оно предусматривает реализацию инвестиционных проектов в сфере строительства в целях создания условий развития в регионе наукоемких инновационных технологий.

«Конечная цель этого проекта — создание глобального центра ядерного образования в Обнинске, в Калужской области. Мы сейчас выстраиваем все эти шаги последовательно, в том числе и создание инновационного научно-технического центра. Оно как раз вписано в логику достижений этой большой и важной цели», — отметил губернатор Владислав Шапша.