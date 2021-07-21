Казань, 21 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Церемония освящения собора Казанской иконы Божией Матери, воссозданного в Казани на месте обретения иконы в 1579 году, состоялась 21 июля. Собор освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ отметил, что произошло историческое событие. На месте обретения чудотворной иконы освящён кафедральный собор. Люди, уничтожившие храм, считали, что освобождают людей от предрассудков, но теперь собор восстановлен на народные средства.

«Значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождавшаяся смертями, заключением, страданием людей. Невозможно было заглушить ростки духовной жизни», — заявил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, Собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря начали восстанавливать в 2016 году. Его построили и освятили в 1808 году, а в 1932 году — разрушили.

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