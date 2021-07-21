21 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Власти сепаратистского Косово не слишком заинтересованы в переговорах с Белградом, так как они уже получили все, что могли, от сербского руководства и теперь ждут официального признания или вступления в ООН. Такое мнение сербских экспертов.

Татьяна Стоянович, , 20:02 — REGNUM В Брюсселе 19 июля состоялся второй раунд переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти. Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак по окончании встречи заявил, что «Белград и Приштина добились совсем небольшого продвижения». Вучич остался очень недоволен нежеланием албанской стороны соглашаться с предложенным европейскими посредниками документом, который содержит пункт о необходимости избегания ситуаций, которые могли бы привести к новой дестабилизации в южном сербском крае. В свою очередь, Альбин Курти высказал недовольство тем, что президент Вучич отверг предложенное им «мирное соглашение из шести пунктов», даже не ознакомившись с его содержанием.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Итоги нового раунда переговоров делегаций Белграда и Приштины на высшем политическом уровне ИА REGNUM прокомментировали сербские эксперты.

Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти понимает, что время для «грандиозной победы» албанских сепаратистов на переговорах в Брюсселе ушло — этот шанс был упущен в конце 2018 года, когда обсуждался вариант так называемого разграничения Косово, полагает сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

«Теперь уже можно сказать, что Александр Вучич, Хашим Тачи и Эди Рама были своеобразными «партнерами». Они друг друга обвиняли, нападали друг на друга, оставляя возможность другой стороне упражняться в националистической риторике перед домашней аудиторией. На самом деле тогда у косовских албанцев был шанс добиться подписания соглашения с Белградом, но, между прочим, благодаря Курти, который оказывал политическое давление на Тачи, этого не произошло, и слава Богу», — заявил Гайич.

Альбин Курти

По мнению эксперта, в настоящее время не только Россия, но и Китай более активно выступают за решение по Косово и Метохии, которое будет соответствовать Резолюции 1244 СБ ООН.

«Мне кажется, что у России теперь более выгодная позиция, так как газопровод «Турецкий поток» наконец-то протянулся от болгарско-сербской до сербско-венгерской границы, и теперь и Россия, и Китай как государства, которые усиливают свое присутствие на Балканах, имеют полное право более четко формулировать свои интересы», — заявил сербский политолог.

Гайич обратил внимание на слова президента Вучича о том, что Альбин Курти в Брюсселе не захотел взять на себя обязательства по пресечению всех дальнейших провокаций против сербского населения Косово и Метохии.

Стеван Гайич «Россия, которая настаивает на соблюдении Резолюции 1244, могла бы сделать один, по сути, весьма консервативный шаг и вернуть из-за несоблюдения этой резолюции свой контингент в Косово. Это помогло бы отстоять интересы Сербской православной церкви и сербского народа в Косово и Метохии, а также выполнить все остальные пункты этого документа, которые не выполняются уже более 20 лет. Россия вывела свой контингент из Косово по собственному желанию, и теперь, когда Приштина систематически нарушает положения Резолюции 1244 и грозит сербам новым погромом, неплохо было бы потребовать возвращения российского контингента в южный сербский край».

Сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич считает, что албанская делегация не слишком заинтересована в переговорах с Белградом, так как после подписания Брюссельского соглашения в 2013 году сербское государство упразднило все свои институты на территории Косово и Метохии и этим фактически обеспечило южному краю Сербии независимость.

«От Александра Вучича требуется, чтобы он выполнил только одно — или признал независимость Косово, или обеспечил сепаратистскому образованию место в ООН. Албанцы сейчас не о чем не хотят договариваться, пока Вучич не выполнит это последнее условие», — считает сербский политик.

Александр Вучич Predsednik.rs

При этом Джорджевич подчеркнул, что этот последний шаг невозможно сделать без согласия России.

«Переговоры, которые в настоящее время ведутся в Брюсселе при посредничестве ЕС, не в интересах Белграда. Движение «Освобождение» потребовало от президента Сербии выйти из этих переговоров и потребовать от международного сообщества прежде всего гарантий безопасности для сербского населения в Косово и Метохии, для Сербской православной церкви, сербских памятников культуры. Также, в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН и Кумановским соглашением от 1999 года, мы требуем возвращения 999 наших силовиков в Косово, которые обеспечивали бы безопасность наших объектов», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, президент Вучич в ходе брюссельского переговорного процесса поставил страну в такое положение, когда она почти добровольно отказалась от своей государственности в Косово и Метохии, взамен не получив ровным счетом ничего, даже пресловутого «Сообщества сербских муниципалитетов», которое является простой НГО без каких бы то ни было реальных полномочий.