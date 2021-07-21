Бишкек, , 14:27 — REGNUM Госучреждение «Кыргызтест» объявило трехмесячник, посвященный 30-летию независимости Киргизии, и ввело новую программу обязательного тестирования для государственных служащих.

Флаг Киргизии

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Теперь от тестируемых требуется в обязательном порядке знать не только киргизский язык, но также государственные символы и гимн Киргизии.

Также стало известно о том, что в рамках трехмесячника введена новая программа тестирования, определяющая уровень владения государственным языком.

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