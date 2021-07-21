Рим, 21 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Компания Pininfarina представила электрический гиперкар Battista, который будет выпускаться по индивидуальным заказам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Pininfarina Pininfarina Battista

Автомобиль будет создаваться в единственном экземпляре под каждого клиента. Так, первой моделью стал гиперкар производительностью 1874 л. с.

Варианты окраски кузова были созданы с помощью специальной программы. Эта же программа создает индивидуальные характеристики для каждой модели Pininfarina.

Специалисты компании в ручную занимаются окраской кузова машины, что занимает сотни часов. На кузов модели также в ручную наносятся полоски Performance и Pinstripe в металлике Bianco Sestriere.

Ранее компания Pininfarina представила концептуальный автомобиль Teorema. При этом вся работа по разработке автомобиля проходила исключительно на компьютерах и при помощи дополненной реальности.

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