Москва, 21 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Никто не станет предоставлять Украине серьезные финансовые компенсации за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом 21 июля заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Gazprom.ru «Северный поток»

«Им никто не даст создать прецедент, когда какие-то страны могут присасываться к коммерческим проектам и что-то себе требовать. Ну какое отношение Украина имеет к российско-германскому проекту? Так Гондурас завтра потребует, Сьерра-Леоне, Вануату», — высмеял участник ток-шоу попытки Украины получить компенсации за запуск «Северного потока — 2».

Требования же к Киеву со стороны США не критиковать отказ от санкции к «Северному потоку — 2» подчеркивает тот факт, что Украина потеряла независимость.

«Это крест на Украине, как суверенном государстве», — сказал Скачко.