Будапешт, 21 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Власти Венгрии намерены провести референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Об этом 21 июля заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит канцелярия главы венгерского правительства.

Виктор Орбан

«Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТК-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом злоупотребляя своей властью», — сказал Орбан.

При этом он подчеркнул, что в этой ситуации защитить Венгрию сможет только «общая воля народа».

Также в сообщении канцелярии венгерского премьер-министра уточняется, что граждане страны в ходе референдума должны будут ответить на пять вопросов: считают ли они нужным проведение представлений для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по изменению пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, могущего повлиять на их развитие.

Кроме того, Орбан напомнил, что пять лет назад референдум позволил не дать Брюсселю принудить Венгрию принимать в стране мигрантов.

«Однажды мы уже смогли победить, вместе мы сможем сделать это снова», — заключил премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля прибудет на Украину с рабочим визитом.