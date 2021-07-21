Москва, 21 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. США смогли обернуть ситуацию с «Северным потоком — 2» в свою пользу. Об этом 21 июля заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

«Байден заявил однозначно, когда пришёл к власти, что не будем протестовать против «Северного потока» при условии, что получим оперативное руководство — то есть право отключать», — заявил Крутаков.

«Судя по тому, что мы видим по утечкам bloomberg, это США и добились. То есть Германия обещала в случае, если Россия остановит или сократит транзит газа через Украину, они будут вводить согласованно новые санкции против России. Мы получаем новый политический рычаг давления на Россию», — указал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило подробности о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2». По данным агентства, соглашение предполагает, что если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Германия будет обязана принять ответные меры — например, санкции против российского энергетического экспорта.