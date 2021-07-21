Рязань, 21 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей возбуждено после гибели рабочего на территории Ново-Рязанской ТЭЦ в Рязани, сообщает 21 июля пресс-служба регионального Следственного комитета.

Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области Обрушение котлована

ЧП произошло 19 июля. Рабочий выполнял монтажные работы в вентиляторной градирне. В какой-то момент в котловане высотой около шести метров произошло обрушение земляной стенки, мужчина погиб на месте.

Назначены судебные экспертизы.