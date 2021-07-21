Москва, 21 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Если Центробанк поднимет ключевую ставку, а она 23 июля, естественно, будет поднята — и ощутимо, то фактор этот для рубля, скорее, позитивный, считает инвестбанкир, президент Столыпинского клуба, профессор ВШЭ Евгений Коган. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 21 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, ключевой фактор для рубля сегодня — это происходящее во всем мире повышение инфляции, не только в России, но и в США, Европе и в других регионах, ведь процентные ставки преимущественно в развитых странах остаются на низких уровнях и все так же активно происходит покупка долговых обязательств в этих странах в ходе QE. «Импортируемая в страну инфляция очевидно влияет на курс рубля. Инвесторы понимают, что инфляционный удар по экономикам развивающихся стран достаточно серьезный, и потому продают облигации этих стран в локальной валюте», — пояснил он.

Коган также отметил, что неопределенности добавляет новая волна пандемии, как следствие — стремительный рост числа заболевших. «Новые рекорды по госпитализации заболевших и случаи заболеваний в ряде стран, где ранее успешно рапортовали о том, что пандемия пошла на спад, говорят о продолжении упорной борьбы. К сожалению, РФ находится в красной зоне и последствия текущей волны пока нельзя оценить в полной мере. Боюсь, они будут достаточно неприятны», — подчеркнул эксперт.

«Продолжающийся период выплаты дивидендов российскими компаниями приводит к конвертации рублевых выплат иностранными инвесторами. Конечно, это сезонный фактор, но и он вносит свое влияние в динамику рубля», — уточнил Коган.

Кроме того, по его словам, бюджетное правило и увеличение Минфином объёма скупки валюты — также важный момент, который не дает рублю серьезного шанса на укрепление. Усиление волатильности на мировых рынках капитала он также называет весьма существенным: «Зависимость здесь прямая. Любые серьезные просадки на мировых фондовых площадках — это фактор для снижения курса и рубля, и индийской рупии, и мексиканского песо, и бразильского реала и так далее. Обратите внимание: вместе со снижением курса рубля снижаются в среднем и эти валюты относительно доллара США. Продолжит доллар расти в мире относительно других валют, рубль неизбежно еще немного просядет».

»И, разумеется, динамика нефтяных котировок. Нефть достаточно сильно просела за последние дни; вот и рубль, нехотя, но все же отдал дань уважения происходящим событиям», — добавил экономист.

Он полагает, что всё происходящее — обычная волатильность. «Все, что пока происходит, прогулки от одного края диапазона 71,5−74,5 до другого. Закончится в РФ сезон выплат дивидендов, а ЦБ поднимет ставку эдак на 100 б. п. Скорее всего, немного укрепится и рубль. Уменьшит Минфин аппетиты по скупке валюты в рамках бюджетного правила? Опять же, скорее всего немного укрепится рубль. Вернется Brent на «законную» 70 параллель — опять же, немного укрепится рубль. Запустится «Северный поток-2»? Тоже, кстати говоря, повод для небольшого укрепления рубля. Что может дополнительно воздействовать на курс рубля? Сезонный фактор. Обычно статистически во второй половине года рубль скорее слабеет. Начнётся новая волна просадок на мировых финансовых полях сражений? Это тоже негативный фактор для рубля», — резюмировал Коган.