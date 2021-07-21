Омск, 21 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждён 361 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 57 511. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в областном оперштабе.

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Выздоровели 43 559 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 103 фамилиями.

В Омской области скончались ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19. За всё время коронавирусная инфекция унесла жизни 1616 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Омской области выявили 355 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек, скончались шесть ковид-пациентов.