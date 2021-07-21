Самара, 21 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Самаре после потасовки на базе отдыха на реке Волга. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

Сообщается, что 17 июля стражи порядка получили сообщение о том, что на базе отдыха Проран, которая расположена на острове Поджабном на реке Волге, произошла потасовка между двумя компаниями молодых людей.

Сотрудники транспортной полиции установили, что между молодыми людьми внезапно возникли неприязненные отношения, в результате началась потасовка.

«В ходе указанного конфликта ряду людей были нанесены телесные повреждения, в том числе тяжкие», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что стражи порядка установили всех участников конфликта. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.