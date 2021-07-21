Нальчик, 21 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии журналистов, сотрудников СМИ, в том числе теле‑ и радио-компаний и электронных средств массовой информации обязали привиться от коронавируса. Постановление об этом подписал 19 июля главный санитарный врач республики Жирослан Пагов. Новое распоряжение касается сотрудников СМИ всех форм собственности.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Напомним, ранее власти Кабардино-Балкарии приняли решение об обязательной вакцинации большой группы работников различных сфер деятельности, в том числе сферы услуг, торговли, транспортных перевозок, образования, медицины.

Республика стала первым субъектом Северо-Кавказского федерального округа, объявившим обязательную вакцинацию. Сроки вакцинации ограничиваются 29 августа 2021 года.

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